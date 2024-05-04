كينيا وتنزانيا في حال تأهب مع اقتراب إعصار شديد وسط فيضانات مدمرة

الوكيل الإخباري - تلزم كينيا وتنزانيا حال تأهب، اليوم السبت، مع اقتراب إعصار من سواحلهما على المحيط الهندي، فيما تضرب فيضانات مدمرة البلدين الواقعين في شرق افريقيا والمعرضين للتقلبات المناخية.

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وقد لقي نحو 400 شخص حتفهم في شرق افريقيا منذ مارس (آذار) ونزح الآلاف بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات وانزلاقات للتربة، وجرفت منازل ودمرت طرقاً وجسوراً.



وفي وقت تترقب البلاد أول إعصار في تاريخها، وصف الرئيس الكيني وليام روتو توقعات الأرصاد الجوية في البلاد بأنها «فظيعة»، وأرجأ إلى أجل غير مسمى إعادة فتح المدارس التي كانت مقررة الاثنين المقبل.



ويتوقع أن يضرب الإعصار الاستوائي «هدايا» اليابسة خلال عطلة نهاية الأسبوع على سواحل كينيا وتنزانيا.



وحذر روتو من أن الإعصار «سيتسبب بأمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج عاتية وخطيرة».



وقتل منذ مارس في كينيا ما لا يقل عن 210 أشخاص وفقد حوالى مائة آخرين بينما تشرد 165 ألف شخص، بحسب الأرقام الحكومية.



وأمرت وزارة الداخلية الكينية الخميس الماضي الأشخاص المقيمين قرب الأنهار الكبيرة أو قرب 178 «سدا أو خزانا ممتلئا بالكامل أو جزئيا» بالابتعاد عن المنطقة خلال 24 ساعة.



وسيبلغ الإعصار «هدايا» ذروته مع رياح تبلغ سرعتها 165 كيلومترا في الساعة عندما يضرب اليابسة في تنزانيا المجاورة السبت، وفقا لمركز المناخ الإقليمي.



ويمتد موسم الأعاصير في جنوب غرب المحيط الهندي عادة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أبريل (نيسان) ويشهد نحو 12 عاصفة سنويا.

الشرق الأوسط