تايلاند.. إصابات خطيرة إثر تسرب "الأمونيا" من أحد المصانع

الوكيل الإخباري - أصيب حوالي 150 شخصا نتيجة تسرب مادة الأمونيا من أحد مصانع الثلج في منطقة باتايا في تايلاند.

اضافة اعلان



وبعد أن تبلغت فرق الإنقاذ بوقوع التسرب، هرع عمال الإنقاذ إلى مكان الحادث ووجدوا أن الأمونيا المتسربة قد أثرت على منطقة يبلغ نصف قطرها حوالي كيلومتر واحد حول المنشأة. وتم على الفور إجلاء العمال في المصنع والمقيمين في دائرة يبلغ نصف قطرها كيلومترين.



وذكر شهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجار قوي في المصنع أعقبه تصاعد من الدخان. وقد شعروا بتهيج شديد في أعينهم وأنوفهم عند استنشاق الغاز المتسرب، حتى أن بعض الأشخاص فقدوا وعيهم.

RT

