تركيا: يجب نزع السلاح النووي من إسرائيل

الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ضرورة نزع السلاح النووي من إسرائيل والمنطقة، لـ"منع حدوث سباق تسلح نووي محتمل".



وقال فيدان في كلمة ألقاها خلال مشاركته اليوم الخميس بـ(قمة الطاقة النووية) الأولى، والتي تستضيفها العاصمة البلجيكية بروكسل: "بينما تستمر المجازر في قطاع غزة، نشدد على أنه ينبغي أن تؤخذ تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن الأسلحة النووية على محمل الجد".

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وأضاف: "إن استخدام الأسلحة النووية، أو التهديد بها، أمر غير مقبول، وهذه الخطابات (التصريحات الإسرائيلية) تلقي بظلالها على السعي المشترك نحو مستقبل آمن ونظيف للطاقة النووية".



وتابع: "تركيا تقدر الدور الحاسم الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ما يخص الأمن النووي".

RT