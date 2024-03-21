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الخميس، 21-03-2024 08:12 م

السيسي يهنئ بوتين هاتفيا بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا

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الوكيل الإخباري - هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية.

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وجاء في بيان للرئاسة المصرية: "أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قدم الرئيس خالص التهنئة للرئيس الروسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة".

وبحسب البيان تناول الاتصال الأوضاع الدولية والإقليمية، وبشكل خاص الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مثمنا الموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية.


وكان السيسي قد تقدم بخالص التهنئة إلى بوتين يوم الثلاثاء الماضي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة بما يعكس ثقة الشعب الروسي، متمنيا له التوفيق، وللشعب الروسي المزيد من التقدم والازدهار".


وحقق الرئيس بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28% بعد فرز كامل أصوات الناخبين.

 

RT

 




 

 


 

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