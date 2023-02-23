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الخميس، 23-02-2023 08:48 ص

تايلاند تخطط لمنع استيراد المخلفات البلاستيكية

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الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام، أن السلطات التايلاندية تخطط لمنع استيراد المخلفات البلاستيكية إلى البلاد بحلول عام 2025.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها دائرة العلاقات العامة التابعة للحكومة التايلاندية فإن "السلطات التايلاندية تخطط لمنع استيراد الخردة والمخلفات البلاستيكية إلى البلاد بحلول عام 2025، لتقليل خطر التلوث".

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وأشارت الدائرة إلى "أن 14 مصنعا لمعالجة البلاستيك تقع حاليا في مناطق التجارة الحرة في تايلاند ستحصل على إذن باستيراد المخلفات البلاستيكية حتى عام 2024، سيتم هذا الأمر على مرحلتين، خلال المرحلة الأولى التي تبدأ العام الجاري سيتم تحديد كمية الخردة البلاستيكية المستوردة بناء على الطاقة الإنتاجية الفعلية لتلك المصانع، والمرحلة الثانية التي ستبدأ عام 2024 سيتم خلالها تخفيض كمية الواردات من تلك المواد بنسبة 50%، وعام 2025 من المخطط أن يطبق حظر كامل على استيراد المخلفات البلاستيكية إلى البلاد".


وبحلول عام 2027 تتوقع السلطات التايلاندية أن تكون المصانع الموجودة في البلاد قادرة على إعادة تدوير المنتجات البلاستيكية بنسبة 100%، الأمر الذي سيقلل من كمية النفايات التي سينتهي بها المطاف في البحر بنسبة 50% تقريبا.

 

RT

 




 

 


 

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