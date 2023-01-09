تايوان: رصدنا اقتراب 57 طائرة حربية صينية

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الاثنين، أن الصين أرسلت 57 طائرة وأربع سفن حربية باتجاه الجزيرة.



وقالت الوزارة في بيان: "من السادسة صباح يوم 8 كانون ثاني الحالي وحتى السادسة من صباح يوم 9 كانون ثاني، شوهدت 57 طائرة وأربع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في جميع أنحاء تايوان".

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يشار إلى أن 28 طائرة صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي لجزيرة تايوان، بما في ذلك ثلاث طائرات بدون طيار من طراز BZK-005، وست مقاتلات من طراز J-11، وطائرتان من طراز Su-30s، و 12 طائرة من طراز J-16 ، وطائرتان من طراز J-10، وطائرتان استراتيجيتان من طراز H-6 وطائرة. الكشف عن الرادار بعيد المدى والتحكم فيه KJ-500.



وأرسلت تايوان دوريات جوية وبحرية لمراقبة الوضع، كما نشرت أنظمة صواريخ أرضية.



وتصاعد الوضع حول الجزيرة منذ شهر آب الماضي، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، الأمر الذي انتقدته الصين واعتبرته تدخلا بالشؤون الداخلية للبلاد.



وذكّر الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا منتصف كانون أول الماضي أن تايوان "خط أحمر" في العلاقات الصينية الأمريكية "لا يمكن تجاوزه". وأكد بدوره بايدن على تمسك واشنطن بمبدأ "الصين الواحدة".

RT