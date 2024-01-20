تجدد قصف الاحتلال على عدد من البلدات جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- تجددت الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم السبت، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

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وشنت الطائرات الحربية والمسيرات الاسرائيلية غارات على بلدات عديسة والمنطقة الواقعة بين بلدتي برج الشمالي والبازورية، أدت لسقوط عدد من الإصابات، وفق المعطيات الأولية.



كما استهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدات علما الشعب، والضهيرة، والخيام، وعيترون، وحولا وسهل مرجعيون.



وشهدت الليلة الماضية حتى صباح اليوم تحليقا للطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف نهر الليطاني، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.



