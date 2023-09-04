تحذير شديد اللهجة من دولة الكويت لهذه الفئة!

الوكيل الاخباري- حذرت الداخلية الكويتية من أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الحسابات التي ترتكب إساءة لفظية، وتخدش الحياء العام، وتتعرض لموظفي الدولة وجهاز الأمن، في مواقع التواصل الاجتماعي.



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وفي بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، قالت الداخلية الكويتية: "لُوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الحسابات والأشخاص، بالإساءة اللفظية وخدش الحياء العام، بالإضافة إلى التعرض لموظفي الدولة بشكل عام، وجهاز الأمن بشكل خاص، والذين كفل لهم القانون الحماية في أثناء تأديتهم أعمالهم".



وتابع البيان: "تؤكد وزارة الداخلية بأنها تقوم برصد جميع تلك الحسابات عبر قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، وجمع وتحديد كافة الإساءات وإحالة مرتكبيها إلى الجهات المختصة".



