الإثنين 04-09-2023
الوكيل الاخباري

بايدن: لن اتقاعد وسوف اخوض الانتخابات القادمة

مجلس الوزراء يحيل 73 موظفاً في التربية إلى التقاعد - أسماء

ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في الأردن

رئيس الديوان ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى آل هاكوز

تحذير شديد اللهجة من دولة الكويت لهذه الفئة!

الأراضي والمساحة تُحذر من عمليات نصب واحتيال

اعلان هام من التعليم العالي للطلبة الناجحين بالتوجيهي- رابط

إخلاء مبنى سكني احترازياً من السكان بعد انهيار جدار في الفحيص - صور

اجتماع طارئ في الغذاء والدواء بعد ضبط 5500 طن أرز فاسد في الزرقاء

اسماء الناجحين في امتحان الكفاية في اللغة العربية - اسماء

الإثنين، 04-09-2023 06:19 م

تحذير شديد اللهجة من دولة الكويت لهذه الفئة!

64f5efbe42360426d1459d50


الوكيل الاخباري- حذرت الداخلية الكويتية من أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الحسابات التي ترتكب إساءة لفظية، وتخدش الحياء العام، وتتعرض لموظفي الدولة وجهاز الأمن، في مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان

 

وفي بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، قالت الداخلية الكويتية: "لُوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الحسابات والأشخاص، بالإساءة اللفظية وخدش الحياء العام، بالإضافة إلى التعرض لموظفي الدولة بشكل عام، وجهاز الأمن بشكل خاص، والذين كفل لهم القانون الحماية في أثناء تأديتهم أعمالهم".


وتابع البيان: "تؤكد وزارة الداخلية بأنها تقوم برصد جميع تلك الحسابات عبر قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، وجمع وتحديد كافة الإساءات وإحالة مرتكبيها إلى الجهات المختصة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4555

بايدن: لن اتقاعد وسوف اخوض الانتخابات القادمة

64f5eca74c59b7458d7372d2

بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد فشل بشكل ذريع وكامل

64f5f9514236041b76566d22

أوشاكوف: الاتصالات مع الولايات المتحدة حول تبادل السجناء مغلقة وسرية

64f5c5624c59b736865c6f0d

مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

5378571

النيجر تعيد فتح مجالها الجوي

322400_0

بوتين: تكنولوجيا الجينات قد تؤدي إلى إنتاج «سلاح ذي قوة تدميرية رهيبة»