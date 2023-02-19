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الأحد، 19-02-2023 09:21 ص

تخصيص فندق عائم لاستقبال المتضررين من زلزال تركيا-صورة

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الوكيل الاخباري- استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز على متن سفينة سياحية متضرري الزلزال الذين سيمكثون فيها.

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ورست السفينة السياحية التي تضم 1056 سريرا، أمس السبت، في ميناء إسكندرون بولاية هطاي، وجرى تخصيصها من أجل إيواء متضررين من الزلزال.

واستمع الوزير دونماز لطلبات الأشخاص على متن "الفندق العائم"، كما أمضى بعض الوقت مع الأطفال الذين يلهون في غرفة الألعاب.

وغادر الوزير الميناء عقب عقده اجتماعا مع قائمقام إسكندرون مراد صفا دمير يوراك ومسؤولي السفينة.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

 


 




 

 


 

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