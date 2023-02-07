الثلاثاء 07-02-2023
الوكيل الاخباري

الأرصاد: تعدل الموسم المطري بنسبة(01 - 13)%

محافظ البلقاء: التعامل مع حوادث انهيارات للاتربة في دير علا

السماح للمزارعين بادخال مطعوم الحمى القلاعية للأردن دون رسوم جمركية

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

تركيا: استئناف تدفق النفط الخام إلى ميناء جيهان

الأرصاد: ثلوج على مرتفعات 800 متر اليوم وغدًا

حصيلة جديدة لضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا

3980 ميغا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس الاثنين

الهلال الأحمر القطري يعلن وفاة 3 من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا

المركزي: توقعات بانخفاض أسعار الفائدة في 2024

الثلاثاء، 07-02-2023 09:09 ص

حصيلة جديدة لضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا

63e1c8bf4c59b7228a72bde6


الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 3419 قتيلا و20534 جريحا، وفق ما أفادت به إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد".

اضافة اعلان

 

وقال وزير البنية التحتية والعمران التركي مراد كوروم، إن 13.5 مليون مواطن تركي تأثروا بالزلزال بشكل مباشر في الولايات العشر التي ضربها.

وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ إلى انهيار 5 آلاف و775 مبنى، وتلقي بلاغات بانهيار 11 ألفا و302 مبنى لم يتم تأكيدها بعد.

 

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن 812 حالة وفاة و 1449 إصابة في حصيلة غير نهائية في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، ريف إدلب، وطرطوس، جراء الزالزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال وغرب سوريا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
274

الهلال الأحمر القطري يعلن وفاة 3 من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا

20230122124216185

المانيا: استمرار الإضراب العام لعمال البريد

2020-11-16T015015Z_1378606175_RC214K9930GQ_RTRMADP_3_NORTHKOREA-POLITICS

زعيم كوريا الشمالية يأمر جيش بلاده بالاستعداد والجاهزية للحرب

63e0a9df4c59b76e1663e6a9

روسيا: إرسال فرق متخصصة للمساعدة بعمليات البحث والإنقاذ في تركيا

1057268

هزة ارضية تضرب مدينة نيويورك

قطر

قطر تخصص 10 آلاف منزل متنقل للمتضررين من الزلزال

أخبار متعلقة
R

تركيا : ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الى 1762 وفاة و 11119 اصابة

-1x-1

أردوغان يعلن حداداً وطنياً لمدة 7 أيام في تركيا

63e0e9f942360452c248edef

الإعلان عن وجود مصريين تحت الأنقاض في زلزال تركيا

19_2023-638112602816398064-639

وفاة شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنا وحفيدا لها جراء الزلزال

63e0c2d0423604541175a9fd

بيانات من سفارات عربية في تركيا وسوريا

63e0b055423604527d5752ce

الأمين العام لجامعة الدول العربية يعزي الشعب السوري