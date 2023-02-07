حصيلة جديدة لضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 3419 قتيلا و20534 جريحا، وفق ما أفادت به إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد".

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وقال وزير البنية التحتية والعمران التركي مراد كوروم، إن 13.5 مليون مواطن تركي تأثروا بالزلزال بشكل مباشر في الولايات العشر التي ضربها.



وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ إلى انهيار 5 آلاف و775 مبنى، وتلقي بلاغات بانهيار 11 ألفا و302 مبنى لم يتم تأكيدها بعد.

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن 812 حالة وفاة و 1449 إصابة في حصيلة غير نهائية في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، ريف إدلب، وطرطوس، جراء الزالزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال وغرب سوريا.