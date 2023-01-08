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الأحد، 08-01-2023 09:09 ص

تدمير إحدى الوحدات العسكرية الأوكرانية بمدفع هاون 2S4 "توليب" الروسي- صورة

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الوكيل الاخباري- يعتبر مدفع هاون 2S4 Tyulpan ذاتي الدفع، أقوى مدفع في العالم، وهو يقوم بتدمير الوحدات العسكرية الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا.

وتُظهر اللقطات إصابات دقيقة للهدف وانفجارات ضخمة، حيث دمر التحصينات الخرسانية الصلبة للمنشأة العسكرية الأوكرانية.

ويقوم مشغل الطائرات بدون طيار في اللواء السلافي الأول بتصحيح النيران بمقذوفات عيار 240 ملم مصممة لتدمير التحصينات والتجمعات الكبيرة من المعدات والقوى العاملة للجيش الأوكراني.

"توليب" هو مدفع هاون 240 ملم الوحيد في العالم. يصل مدى إطلاق النار بقذيفة تقليدية إلى 10 كيلومترات، مع مقذوف نشط رد الفعل يصل إلى 20.

ومدفع "توليب" ينضم إلى وحدات القوات الروسية في العملية الخاصة إلى جانب منصات المدفعية ذاتية الدفع Msta-S ، Malka و Akatsia و Hyacinth- C "، وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة TOS-1A" Solntsepek "، ومجمعات استطلاع المدفعية ، ومركبات الاتصالات والتحكم ، وأنظمة الصواريخ" Iskander-M "و" Pantsir-S1 "، ودبابات T-72B3 ، و T-72B3M ، T-80BVM و T -90M.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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