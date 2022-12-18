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الأحد، 18-12-2022 09:59 ص

هدية من أوكرانيا تثير امتعاض البولنديين

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الوكيل الاخباري- أثار تعليق قائد الشرطة البولندية ياروسلاف شيمشيك، على حادث انفجار هدية من أوكرانيا وقع في مكتبه، ردود فعل صاخبة بين قراء صحيفة Dziennik Gazeta.

في وقت سابق أعلن الجنرال شيمشيك، في مقابلة مع محطة إذاعة RMF، أنه أطلق النار بطريق الخطأ من قاذفة قنابل يدوية، لأنه اعتقد أن السلاح الذي تلقاه في أوكرانيا كهدية، كان مستعملا سابقا.

ووفقا لمصادر المحطة، تلقى شيمشيك قاذفتي قنابل يدوية مضادة للدبابات كهدية. وعلى الأغلب يدور الحديث عن قاذفات القنابل الألمانية RGW-90 ذات الاستخدام لمرة واحدة.

وقال القارئ Twój_nick_: "تدفع الحكومة البولندية وغيرها من الدول مقابل إرسال أسلحة إلى أوكرانيا التي بدورها توزع هذه الأسلحة في الخارج (أو تبيعها أحيانا)".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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