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الأربعاء، 07-10-2020 03:32 م

لم يعد بإمكان الأطباء أخذ عينات لإجراء تحاليل

تدهور صحة الرئيس الأوكراني السابق بعد إصابته بكورونا

كمنت
الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو


الوكيل الإخباري - قالت زوجة الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، إن بوروشينكو المصاب بفيروس كورونا تدهورت حالته الصحية.

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وقالت مارينا بوروشينكو في مقابلة صحفية: "حالته أصبحت أسوأ، إنه مصاب بالتهاب رئوي، وهو في المستشفى، يخضع للعلاج. للأسف، تدهورت حالة دمه الآن، واصبح متخثرا. ولم يعد بإمكان الأطباء أخذ عينات لإجراء تحاليل".


وأعلن بوروشنكو يوم 29 سبتمبر المنقضي أنه أصيب بفيروس كورونا، وتم نقله إلى المستشفى يوم 3 أكتوبر الجاري.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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