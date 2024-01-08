تراجع أعمال القرصنة البحرية إلى أدنى مستوى منذ 2008

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كشفت مركز التعاون والتوعية بالمعلومات البحرية، اليوم الاثنين، تراجع أعمال القرصنة في جميع أنحاء العالم خلال 2023 إلى أدنى مستوى لها منذ 2008 رغم تجدد التوتر في البحر الأحمر والمحيط الهندي.وأحصى المركز الذي يعنى بالأمن البحري ومقره في مدينة بريست في شمال غرب فرنسا، ما مجموعه 295 عمل قرصنة ولصوصية في العام الماضي، مقارنة بـ300 خلال عام 2022، وهو أدنى مستوى مسجل منذ بدء الإحصاءات عام 2008، وفقا للتقرير السنوي الذي يصدره المركز المعروف باسم MICA.وبحسب "الفرنسية" أفاد التقرير بإن "العدد الإجمالي لأعمال القرصنة والسطو مستقر" مع اتجاه تصاعدي في جنوب شرق آسيا، يقابله انخفاض طفيف في منطقة البحر الكاريبي.وقال إريك جاسلان رئيس المركز، "نشهد اتجاهات مستقرة على الصعيد العالمي" رغم انعدام الأمن في كثير من المناطق في المحيط الهندي.وسجلت نهاية عام 2023 موجة هجمات شنها الحوثيون في اليمن، على سفن تجارية في محيط مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي.وتمر نحو 12% من التجارة العالمية عبر هذا المضيق.