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الإثنين، 25-12-2023 12:03 ص

إسبانيا ترفض المشاركة في التحالف العسكري في البحر الأحمر

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الوكيل الاخباري - رفضت إسبانيا المشاركة في التحالف الدولي لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر في مواجهة هجمات المتمرّدين الحوثيين في اليمن، ولكنّها قالت إنها لن تعارض مشاركة الدول الأوروبية الأخرى في إطار مهمّة محدّدة.

وبعد عدّة أيام من التأخير، أوضحت الحكومة اليسارية الإسبانية أنّها تعارض توسيع مهمّة أتالانتا الأوروبية التي تكافح القرصنة في المحيط الهندي منذ العام 2008.

وأشارت الوزارة إلى أنّ استئناف أعمال القرصنة مؤخراً في المنطقة يتطلّب أقصى قدر من الاستثمار في هذه المهمّة.

كما شدّدت على أنّ طبيعة وأهداف مهمّة أتالانتا لا علاقة لها بما نهدف إلى تحقيقه في البحر الأحمر.

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ومن هذا المنطلق، اعتبرت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز أنّه لا غنى عن إنشاء مهمة جديدة ومحدّدة مخصّصة لحماية حركة الملاحة البحرية التجارية في البحر الأحمر.

 




 

 


 

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