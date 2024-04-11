ترامب يخسر موقعه في تصنيف أغنى أغنياء العالم

الوكيل الاخباري- خسر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موقعه في تصنيف أغنى 500 شخص في العالم، حسب بيانات التداولات ومؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات (BBI).

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وجاء تراجع ثروة الرئيس الأمريكي السابق في ظل انخفاض سهم شركة Trump Media & Technology Group Corp، مؤخرا في الأسواق الأمريكية.

ويوم أمس تراجع سهم الشركة، المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي Truth Social، بنسبة 8.57% إلى 34.26 دولار.



وأدى ذلك إلى انخفاض ثروة ترامب إلى 4.6 مليار دولار، ما قاد إلى خروجه من قائمة "بلومبرغ" للمليارديرات، إذ تبلغ أدنى ثروة الشخصيات المدرجة في القائمة 5.76 مليار دولار.