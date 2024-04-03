شركة ترامب للتواصل الاجتماعي ترفع دعوى ضد مؤسسين فيها وتسعى إلى مصادرة أسهمهم

الوكيل الإخباري- تحاول مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا إجبار اثنين من مؤسسي الشركة على التنازل عن أسهمهما والتخلي عن أي مطالبة بقيادة الشركة.

اضافة اعلان



ورفعت شركة ترامب للتواصل الاجتماعي دعوى قضائية ضد ويسلي موس وأندرو ليتنسكي، المؤسسين المشاركين والمتسابقين السابقين في برنامج Apprentice الذي كان يقدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في محكمة فلوريدا في 24 مارس، بعد يومين من تصويت المساهمين بأغلبية ساحقة للموافقة على اندماج الشركة.



وتزعم الدعوى القضائية أن موس وليتنسكي "فشلا ذريعًا" في قيادتهما لشركة "ترامب ميديا"، واتخذا "قرارات متهورة ومهدرة"، وتسببا في "أضرار جسيمة" للشركة.



وطلبت شركة "ترامب ميديا" من محكمة في فلوريدا إجبار المؤسسين على التنازل عن أسهمهم في الشركة، وإعلان أنه ليس لهما الحق في تعيين أعضاء في مجلس إدارة الشركة، ومنح تعويضات عن انتهاكهم لواجباتهم الائتمانية.



وفقًا لإيداع حديث للجنة الأوراق المالية والبورصات، يمتلك موس وليتنسكي إجمالي 7,525,000 سهمًا من أسهم "ترامب ميديا"، والتي تبلغ قيمتها حاليا حوالي 388 مليون دولار.





RT





