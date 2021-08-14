السبت 14-08-2021
الوكيل الاخباري

اقتراب السيطرة على حرائق الجزائر والتعرف على جثث الضحايا

الحرارة حول معدلاتها السبت

مراكز تطعيم لقاح كورونا السبت - أسماء

40 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في الأقصى

وفاة و423 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وفاة أب وابنه بحادث سير في عجلون

بلاغ حكومي مرتقب لتحسين أوضاع الأردنيين

التربية : العودة إلى المدارس يبدأ الأحد

التربية : إمكانية إعلان نتائج التوجيهي قبل المؤتمر

بدء العد التنازلي لإلغاء الحظر الليلي بعد طول انتظار

السبت، 14-08-2021 12:11 ص

بريطانيا تطلق عملية عسكرية لإجلاء رعاياها من أفغانستان

6116dd534c59b74ce774f1dd


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة البريطانية يوم الجمعة عن إطلاق عملية عسكرية لإجلاء الرعايا البريطانيين من أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها إنه تم بدء "عملية بيتنغ" للدعم العسكري لإجلاء الرعايا البريطانيين في أفغانستان".

وأضافت أن العملية "قد تشمل استخدام طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني إذا لزم الأمر".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وافق على استخدام الدعم العسكري للمرحلة التالية من سحب الرعايا البريطانيين من أفغانستان فيما سيتوجه مسؤولو وزارة الداخلية إلى هناك لدعم العملية.

اضافة اعلان

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6116debd423604210b5c7e52

تونس تعلن السيطرة على حرائق الغابات عند الحدود مع الجزائر

6116d98c4c59b753f562a6e5

اقتراب السيطرة على حرائق الجزائر والتعرف على جثث الضحايا

6116cb1e4c59b74d4241041c

إخماد حريق في كاتالونيا ومخاطر الحرائق لا تزال مرتفعة في إسبانيا

2159882a-666a-4d63-8eed-d91d658e4016

لبنان.. عون يدعو دياب لعقد اجتماع حكومي والأخير يرفض

طكم

العراق.. القبض على متسللين عبروا الحدود من سوريا

6116bdc4423604210b5c7e22 (1)

جونسون: بريطانيا لن تتدخل في أفغانستان

أخبار متعلقة
6116bdc4423604210b5c7e22 (1)

جونسون: بريطانيا لن تتدخل في أفغانستان

6112b080423604220c210117

الأمم المتحدة : عنف طالبان ضد المدنيين قد يرقى لجرائم ضد الإنسانية

6111fb7e42360417956e19ea

المبعوث الأمريكي لأفغانستان يحث طالبان على إنهاء هجومها العسكري

6110bb9d4c59b717005d1bd6

'طالبان' تحذر الولايات المتحدة من التدخل في شؤون أفغانستان

610fbc864c59b76a142bb86d

مصرع 12 شخصا من أسرة واحدة جراء انفجار في أفغانستان

w

بريطانيا تطلب من رعاياها مغادرة افغانستان لدواع أمنية