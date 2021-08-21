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السبت، 21-08-2021 09:20 ص

ثلاثة مشاريع قرار تطرح في الكونغرس تدعو لعزل بايدن

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الوكيل الاخباري- قدمت نائب الكونغرس الأمريكي من الحزب الجمهوري، مارجوري تيلور غرين، إلى الكونغرس ثلاثة مشاريع قرار حول عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

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وكتبت الجمهورية، وهي من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على حسابها في "تويتر": "نيابة عن الأمريكيين قدمت اليوم مشاريع لعزل جو بايدن بسبب عدم تنفيذه لواجباته في منصبه، فيما يخص الوضع في أفغانستان".

وعبرت عن اعتقادها بأنه من الضروري عزل بايدن أيضا بسبب أزمة الهجرة المستمرة على الحدود الأمريكية الجنوبية وما وصفته بـ "مخالفة التوازن الدستوري" التي أدى إليها "تجاهله لقواعد المحكمة العليا".

وأصبحت غرين (47 عاما) نائب في الكونغرس الأمريكي وفق نتائج الانتخابات العامة التي جرت في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر عام 2020. وكان ترامب يصفها سابقا بأنها "النجم الصاعد" للحزب الجمهوري. وكتبت صحيفة "Politico" أن مؤيدة الرئيس السابق لديها مختلف "نظريات المؤامرة".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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