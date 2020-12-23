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الأربعاء، 23-12-2020 09:18 ص

ترامب يعين مستشاريه في مجالس إدارة مؤسسات عامة

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الوكيل الإخباري- عين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، العديد من مستشاريه المقربين في مجالس إدارة مؤسسات عامة، في مؤشر على أنه يستعد لترك السلطة رغم استمرار رفضه الإقرار بهزيمته.

وترامب، الذي من المقرر أن يسلم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن في الـ 20 من كانون الثاني/يناير المقبل، عين سفيره السابق في ألمانيا، ”ريتشارد غرينيل“، الذي يعتبر أحد أكثر المدافعين عنه حماسة في وسائل الإعلام.

أما مستشارته المقربة ”هوب هيكس“، التي كانت تعمل في منظمة ترامب قبل انضمامها إلى الحملة الرئاسية الأولى للملياردير الجمهوري منذ 2015 عندما كانت تبلغ من العمر 26 عاما فقط، فستنضم إلى مجلس إدارة منحة فولبرايت، وهو برنامج منح للطلاب الأجانب في الولايات المتحدة والطلاب الأمريكيين في الخارج.

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المصدر: إرم


 




 

 


 

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