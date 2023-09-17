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الأحد، 17-09-2023 07:19 م

ترامب يكشف بالأدلة جانبا من تصريحات بايدن "الكاذبة"

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الوكيل الاخباري- اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن كل ما يتلفظ به خلفه جو بايدن أكاذيب، واصفا هذا الأمر بالـ"مريع" ومذكرا بكذبة رحلة الأخير لنيويورك في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001.

وقال الرئيس السابق ترامب، تعليقا على التناقضات في خطابات الرئيس الأمريكي الحالي بايدن، إن كل تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن تبدو بمثابة "أكاذيب".

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وأشار في مقابلة مع شبكة NBC News إلى أن "كل ما يقوله يبدو وكأنه كذب بكذب.. إنه لأمر مريع".

وأشار ترامب، تأكيداً على ما يقول، إلى ما استذكره بايدن عندما ادعى أنه كان في موقع مباني مركز التجارة العالمي في نيويورك التي دمّرها الإرهابيون وذلك في اليوم التالي للهجمات التي وقعت.

في وقت سابق، تم كشف بايدن متلبسا بالكذب بخصوص رحلته إلى نيويورك بعد وقوع هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

 

هذا وفي الذكرى السنوية الثانية للهجمات الإرهابية، التقى الرئيس الأمريكي بالجيش وأدلى ببيان في ولاية ألاسكا قال فيه إنه في اليوم التالي للهجمات الإرهابية كان في موقع البرجين التوأمين وبدا له المنظر كما لو كنت تنظر من خلاله إلى أبواب الجحيم وهي تنفتح.

يُشار إلى أن بايدن كان في واقع الأمر يوم 12 سبتمبر 2001 بالتحديد، في واشنطن وتحدث في جلسة خاصة أمام مجلس الشيوخ.

 

 




 

 


 

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