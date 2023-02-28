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الثلاثاء، 28-02-2023 02:13 م

تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ملاطية إلى قتيلين و140 مصابا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال ملاطية شرق تركيا، الذي وقع أمس الاثنين إلى قتيلين وأكثر من 140 مصابا، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

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وبحسب وكالة أنباء الأناضول، أوضحت "آفاد" في بيان اليوم الثلاثاء، أن 12 شخصا من المصابين في حالة صحية حرجة في حين تماثل البقية للشفاء، مشيرة إلى إتمام عمليات البحث والإنقاذ في 7 مبان مهدمة من أصل 31.


ووقع زلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة "يشيل يورت" التابعة لولاية ملاطية.


وفي 6 شباط الحالي ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

 




 

 


 

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