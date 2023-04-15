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السبت، 15-04-2023 03:40 م

تركيا تطلق قمرها الصناعي "إيمجه" إلى الفضاء

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الوكيل الإخباري - أطلقت تركيا قمرها الصناعي (إيمجه) إلى الفضاء، والذي يعد أول قمر تركي الصنع للمراقبة من قاعدة فاندنبرغ في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

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وأفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء، اليوم السبت، بأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس معهد أبحاث تكنولوجيا الفضاء توبيتاك التركية الدكتور حسن مندال، شاركا في مراسم الإطلاق من محطة المراقبة التابع للمعهد في تركيا.


ويمكن للقمر الصناعي التركي التقاط الصور من جميع أنحاء العالم دون قيود جغرافية، حيث سيخدم تركيا في العديد من المجالات مثل الكشف عن الأهداف وتشخيصها والكوارث الطبيعية ورسم الخرائط والتطبيقات الزراعية في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 680 كيلومترا.


وتم التخطيط لعمر الخدمة التصميمي للقمر الصناعي 5 سنوات، حيث تم تصميم وإنتاج كاميرا بصرية كهربائية متوافقة مع الفضاء لأول مرة في تركيا.


ويمكن للقمر التقاط صورة لمساحة بطول 1000 كيلومتر، وعرض 16.73 كيلومتر دفعة واحدة، كما يمكنه تنزيل الصور إلى المحطة الأرضية بمعدل بيانات إجمالي يبلغ 320 ميغا بايت / ثانية. ويبلغ وزن القمر الصناعي نحو 700 كيلو غرام، ويذكر أن إطلاق القمر الصناعي التركي إيمجه تم تأجيله 3 مرات بسبب الظروف الجوية.

 

بترا

 




 

 


 

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