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السبت، 13-05-2023 03:07 م

تركيا تعلن أنها لن تنتظر من واشنطن مقاتلات "إف-35" وتريد استعادة أموالها

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا لن تنتظر عودة البرنامج الأمريكي لشراء مقاتلات "إف-35"، وستسعى لاستعادة 1.4 مليار دولار.

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وأضاف تشاووش أوغلو في مقابلة مع شبكة "سي إن إن تورك"، اليوم السبت: "نريد أموالنا الآن. نريد استعادة الأموال التي دفعناها. اجتمع المسؤولون في الوزارة وراجعوا الخطوات التي سنتخذها للمضي قدما في هذا الاتجاه. لا نريد الجلوس وانتظار موافقة الكونغرس، لا نريد أن يتحول الوضع إلى قصة كما هو الحال مع أنظمة الدفاع الجوي باتريوت".


وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت إشعارا رسميا إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج توريد أحدث مقاتلات "إف-35" بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".


وألغت الولايات المتحدة المذكرة المشتركة بشأن الطائرة "إف-35" مع تركيا، وبقيت فقط مع الشركاء السبعة المتبقين في مشروع إنتاج هذه المقاتلة، وهم بريطانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.

 

RT

 




 

 


 

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