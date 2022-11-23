تركيا تعلن ارتفاع إصابات زلزال دوزجة إلى 46 حالة

الوكيل الإخباري- أصيب 46 شخصا جراء زلزال، ضرب ولاية دوزجة شمال غرب تركيا، بقوة 5.9 درجة، فجر اليوم الأربعاء، وفقا لما أعلنته إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد".

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وأوضحت آفاد، في بيان، بثته وكالة الأنباء التركية "الأناضول" أن معطيات وزارة الصحة تشير إلى أن المصابين هم 37 من سكان دوزجة، و6 من زونغلداق، والبقية من ولايات إسطنبول وصقاريا وبولو.



وبحسب آفاد، وقع الزلزال في الساعة 04.08 فجرا بالتوقيت المحلي في قضاء "غول ياقا" بدوزجة على عمق 6.81 كيلومتر تحت سطح الأرض، وشهدت دوزجة 96 هزة ارتدادية بعد الزلزال الرئيسي.



من جانبه، أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تصريحات تلفزيونية أن قوات الأمن أكملت عمليات التفتيش في القرى المحيطة بموقع الزلزال، ولم ترد أنباء عن أضرار جسيمة؛ مشيرا إلى حدوث انقطاع للكهرباء أثناء الزلزال في بعض المناطق لكن السلطات تعمل على إعادة التيار حاليا.



بترا