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الأحد، 12-02-2023 10:22 م

تركيا تفتح معابرها الحدودية مع سوريا لإيصال للمساعدات

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الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن المعابر الحدودية مع الجانب السوري مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية لا سيما الأممية.

وبحسب وكالة الأناضول للأنباء، خلال حديث للصحفيين، اليوم الأحد، بولاية هطاي التي تعرضت للزلزال، أكد أوغلو تسهيل بلاده لكافة المساعدات الخارجية المتجهة إلى المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، مشيراً إلى أن الأجواء التركية مفتوحة لمن يريد إيصال المساعدات مباشرة إلى السوريين.

وأوضح أوغلو أنّ الطرقات في الجانب السوري من معبر باب الهوى الحدودي تعرضت للتدمير بسبب الزلزال،داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيصال المساعدات إلى الشمال السوري عن طريق معبرين بولاية كليس . 

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