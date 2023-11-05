تركيا .. حزب الشعب الجمهوري المعارض ينتخب رئيساً جديداً

الوكيل الإخباري - انتخب حزب الشعب الجمهوري التركي، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، اليوم الأحد، أوزغور أوزال رئيساً له خلفاً للرئيس كمال قليجدار أوغلو الذي تزعم الحزب لمدة 13 عاماً.

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ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، جاء ذلك بعد خسارة أوغلو أمام منافسه في التصويت الذي جرى خلال المؤتمر العام الـ38 للحزب.



وتمكن أوزال من اعتلاء منصب رئاسة الحزب بعد أن حصل في الجولة الثانية من التصويت على تأييد 812 مندوباً، مقابل 536 صوتاً لقليجدار أوغلو.



ليصبح أوزال، النائب عن ولاية مانيسا، الرئيس الثامن لحزب الشعب الجمهوري.



يذكر أن أوزال ولد عام 1974 في ولاية مانيسا وتخرج من كلية الصيدلة في جامعة إيجة بولاية إزمير. ويتقن اللغتين الألمانية والإنكليزية إلى جانب لغته الأم التركية.

بترا