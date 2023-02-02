الخميس 02-02-2023
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تركيا: لا يمكننا في الظروف الحالية الموافقة على طلب السويد الانضمام إلى الناتو

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الخميس، 02-02-2023 01:21 م

تركيا: لا يمكننا في الظروف الحالية الموافقة على طلب السويد الانضمام إلى الناتو

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الوكيل الاخباري- صرح رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب بأن الموافقة على طلب السويد للانضمام إلى الناتو "أمر مستحيل عندما ترى من السويد فقط تصريحات حول تنفيذ التزاماتها ولا ترى أفعالا حقيقية".

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وقال شنطوب في حديث لوكالة "الأناضول": "تفهم أننا لا نرى إلا تصريحات حول حزمها في مجال مكافحة العناصر الإرهابية. يقولون "إنهم يوافقون على تغيير بنود الدستور" وإلى آخره. وفي حقيقة الأمر لا يوجد هناك شيء. وفي مثل هذه الظروف عندما لا يتم تنفيذ الالتزامات لا يمكننا بالطبع الموافقة على الطلب".

من جانبه أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس الأربعاء، أن تركيا لا ترى أي خطوات حاسمة من جانب السويد فيما يخص تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها أمام أنقرة من أجل انضمامها إلى الناتو. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تقف موقفا إيجابيا من عضوية فنلندا في حلف الناتو وموقفا سلبيا من عضوية السويد فيه.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في الشهر الماضي إنه على خلفية أعمال حرق القرآن تم تعليق عملية انضمام السويد إلى الناتو، معبرا في الوقت ذاته عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع أنقرة في قمة وزراء خارجية بلدان الحلف ستعقد في فيلنيوس في يوليو القادم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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