الناتو يعرب عن ثقته في قدرة الجيش الأوكراني على التعامل مع الدبابات الغربية

الوكيل الاخباري- أعرب الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ عن ثقته في قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على التعامل مع الدبابات الغربية.



جاء ذلك في مقابلة لستولتنبرغ مع CNN، حيث قال إن بعض العسكريين الأوكرانيين لديهم "خبرة كبيرة" في قيادة الدبابات السوفيتية، إلا أن الخبرة في العمليات القتالية التي اكتسبها الجيش الأوكراني ستمكنه من التعامل مع الدبابات الغربية.

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وتابع ستولتنبرغ: "لقد أظهر الأوكرانيون أنهم ماهرون للغاية، وقادرون على التعامل مع المعدات والأسلحة التي قدمها لهم حلفاء (الناتو)، وأنا متأكد تماما من أنهم يستطيعون فعل الشيء نفسه مع الدبابات القتالية الرئيسية للحلف".



ووفقا له، فإن الخبرة التي لدى البعض في إدارة الدبابات السوفيتية ستمثل "مساعدة مفيدة" للأوكرانيين في التدريب على التعامل مع الدبابات الغربية.



وكان رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال قد صرح في وقت سابق، في مقابلة له مع صحيفة "بوليتيكو" بأن الجيش الأوكراني قد يحتاج لعدة أسابيع، وليس أشهرا، لتعلّم كيفية تشغيل دبابات "أبرامز" الأمريكية.

روسيا اليوم