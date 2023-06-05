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الإثنين، 05-06-2023 11:06 ص

تسجيل ميرضيائيف مرشحا للانتخابات الرئاسية في أوزبكستان

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الوكيل الإخباري- قالت السلطات الصينية إن انهيارا أرضيا وقع في مهجع للعمال بإحدى شركات التعدين في ساعة مبكرة من صباح الأحد في جنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا.

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ووقع الحادث في منطقة ريفية جبلية في مقاطعة ليشان بمقاطعة سيتشوان، حيث تتساقط الأمطار باستمرار منذ أسابيع.

 

وبفضل التعديل الدستوري، يمكن للرئيس الحالي ميرضيائيف، الذي يتولى منصبه لفترة ولاية ثانية، الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى.

وسجلت لجنة الانتخابات المركزية مرشحين من جميع الأحزاب الأربعة التي قدمت الوثائق: روباخون محمودوف النائب الأول لرئيس المحكمة العليا، عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الديمقراطي (العدالة)، وميرضيائيف عن الحزب الديمقراطي الليبرالي لأوزبكستان، وعبد الشكر خامزيف عن حزب البيئية، وأوغلو بيك إينوياتوف عن حزب الشعب الديمقراطي.

ووفقا لقانون الانتخابات، يتطلب تسجيل المرشح في الانتخابات، جمع تواقيع ما لا يقل عن 1٪ (196.6 ألف شخص) من إجمالي عدد الناخبين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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