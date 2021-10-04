تسجيل 7 حالات وفاة جديدة في سلطنة عمان جراء الإعصار شاهين

الوكيل الاخباري- أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وبلاغات عن حالات فقدان، من جراء الحالة المدارية "شاهين" بمحافظة شمال الباطنة.



أكدت اللجنة أن جهودا مستمرة تبذلها فرق البحث والإنقاذ لتلبية متطلبات الإغاثة وإجلاء المحتجزين في شمال وجنوب الباطنة والظاهرة، وأن جهودا مستمرة من قطاع الخدمات الأساسية لإعادة خدمات الكهرباء والاتصالات بالمناطق المتأثرة بالأجواء المناخية.

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المصدر: روسيا اليوم