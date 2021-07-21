تشققات أرضية تتسبب في إغلاق طريق استراتيجي في أربيل

الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل إغلاق طريق كمربندي سوران- بابشتيان، تحسبا من خطر التشقق الأخير بأراضي المنطقة.

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وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن "وفدا كبيرا برئاسة وكيل وزارة الإعمار والإسكان بحكومة إقليم كردستان اكرين عبد الله، وعضوية مدير عام الطرق هونر نوري، وقائمقام مدينة سوران هلكورد شيخ نجيب، ومدير عام إصلاح الطرق، عماد محمد، ذهب الى موقع التشققات الأرضية".

وأفادت مصادر عراقية ، بأن "الوفد قرر إغلاق الطريق لحين انتهاء عطلة عيد الأضحى للحفاظ على أرواح المواطنين"، موضحا أنه "تم فتح طريق فرعي"، ودعا الوفد كافة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية لتفادي حدوث أي ازدحام.

المصدر : روسيا اليوم







