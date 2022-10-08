صندوق النقد الدولي يمنح أوكرانيا مساعدة طارئة

الوكيل الاخباري - أعلن صندوق النقد الدولي في بيان، الجمعة، أنه سيصرف مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار، من خلال أداة المساعدة الجديدة لمواجهة الصدمات الغذائية.

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تفاصيل البيان

أوضح الصندوق أن حزمة المساعدة الجديدة تهدف إلى "دعم أوكرانيا في مواجهة احتياجاتها الملحة من حيث ميزان المدفوعات"، لكن أيضا "لتحفيز تقديم دعم مالي مستقبلا من الجهات المانحة والدائنة لكييف".



قدر الصندوق أن "نطاق وشدة الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من 7 أشهر تسببا في معاناة إنسانية كبيرة وأثرا بشدة على الاقتصاد الأوكراني".



أضاف أنه "من المتوقع أن ينخفض الناتج الإجمالي بنسبة 35 بالمئة عام 2022 مقارنة بعام 2021، واحتياجات التمويل تظل كبيرة للغاية".

سكاي نيوز