الأربعاء 27-01-2021
الوكيل الاخباري

وصول طرد مشبوه إلى الرئاسة التونسية

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بمبادرة ودعوة مشتركة من الأردن ومصر

تصاعد المواجهات بتظاهرات لبنان

الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

لبنان: ارتفاع وفيات كورونا

الحكومة توزع مساعدات على أسر اردنية

بريطانيا تفرض حجرا فندقيا على الوافدين من بعض الدول

اصابات كورونا تتجاوز 5ر2 مليون شخص في ايطاليا

تطورات توصيات معالجة ارتفاع قيم فواتير الكهرباء

الضمان: ساهمنا بـ390 مليون دينار منذ بدء الأزمة

الأربعاء، 27-01-2021 11:20 م

تصاعد المواجهات بتظاهرات لبنان

main_image6011c999b5fbd


الوكيل الاخباري - تصاعدت حدة المواجهات في طرابلس شمالي لبنان، بين المحتجين وقوى الأمن، التي أطلقت النار بالهواء لتفريقهم.
اضافة اعلان

وقالت قوى الأمن اللبناني، التي استقدمت المزيد من التعزيزات في بيان، إنه "بعد تمادي المتظاهرين بأعمال الشغب وخرق الباب الرئيسي للسراي (مقر قوى الأمن) في طرابلس، ومحاولة الدخول من أكثر من جهة وإلقاء المولوتوف، نطلب منهم الانسحاب فوراً حفاظاً على سلامتهم لأننا مضطرون للدفاع عن مراكزنا بكل الوسائل". 

وارتفعت وتيرة الاشتباكات بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب اللبنانية في طرابلس، حيث ألقى المحتجون مواد حارقة على سور السراي الحديدي والأشجار الملاصقة له، ما أشعل النيران فيها.
 
وكانت احتجاجات طرابلس قد استؤنفت مساء، لليوم الثالث على التوالي، رفضا للأوضاع المعيشية الصعبة وللإغلاق التام لمواجهة وباء كورونا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

وصول طرد مشبوه إلى الرئاسة التونسية

من

التحالف الدولي يوجه ضربات جديدة لداعش شمالي العراق

156552417538937200

العراق.. إحباط مخطط إرهابي في كركوك

ك

زعيم المعارضة التركية: سنزيل الحكم الحالي في البلاد

1611747762112

الجيش اللبناني: اصابة 31 عسكريا باحتجاجات طرابلس

الصدر

الصدر : مستعد للتعاون في فتح حوار بين السعودية وإيران

أخبار متعلقة
1611747762112

الجيش اللبناني: اصابة 31 عسكريا باحتجاجات طرابلس

60095dd14c59b73cd325aaa1

لبنان يمدد الإغلاق الشامل لمكافحة كورونا

297066Image1

لبنان يشهد ارتفاعا في أسعار المحروقات

81-249Corona-Lebanon-hosptal-ap

لبنان.. المستشفيات الخاصة تعلن إشغال أسرتها بالكامل

5ff8d11b423604420e2a1a9d

ليبيا.. انفجار محطة وقود في طرابلس - شاهد

iStock_000047902180_Full

عودة أكثر من 500 لاجئ من لبنان إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية