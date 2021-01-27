تصاعد المواجهات بتظاهرات لبنان

الوكيل الاخباري -

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تصاعدت حدة المواجهات في طرابلس شمالي لبنان، بين المحتجين وقوى الأمن، التي أطلقت النار بالهواء لتفريقهم.وقالت قوى الأمن اللبناني، التي استقدمت المزيد من التعزيزات في بيان، إنه "بعد تمادي المتظاهرين بأعمال الشغب وخرق الباب الرئيسي للسراي (مقر قوى الأمن) في طرابلس، ومحاولة الدخول من أكثر من جهة وإلقاء المولوتوف، نطلب منهم الانسحاب فوراً حفاظاً على سلامتهم لأننا مضطرون للدفاع عن مراكزنا بكل الوسائل".وارتفعت وتيرة الاشتباكات بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب اللبنانية في طرابلس، حيث ألقى المحتجون مواد حارقة على سور السراي الحديدي والأشجار الملاصقة له، ما أشعل النيران فيها.وكانت احتجاجات طرابلس قد استؤنفت مساء، لليوم الثالث على التوالي، رفضا للأوضاع المعيشية الصعبة وللإغلاق التام لمواجهة وباء كورونا.