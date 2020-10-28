الأربعاء 28-10-2020
الوكيل الاخباري

الحموري للوكيل : 315 حالة كورونا تتلقى العلاج في القطاع الخاص منها 25 في خطر

وزير التربية والتعليم للوكيل : الوضع الوبائي هو من يحكم العودة للمدارس

الفراية للوكيل : نتابع الوضع الوبائي في النعيمة باربد والتقييم مستمر

72 وفاة و3988 اصابة بكورونا في المغرب

لبنان: 11 وفاة و 1809 إصابات جديدة بكورونا

أوكرانيا: 126 وفاة و6677 إصابة جديدة بكورونا

وفاة شاب غرقا في الأغوار الجنوبية

حقيقة انعقاد اجتماع حكومي طارئ لبحث إجراءات إغلاق وحظر شامل لمدد طويلة

المعايطة: فكرة تغيير موعد الانتخابات أصبحت بعيدة

كورونا.. 44 مليون مصاب حول العالم




الأربعاء، 28-10-2020 05:52 ص

تطورات الحالة الصحية للرئيس الجزائري

_115095773_hi063990689


الوكيل الاخباري - نقل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى مستشفى عسكري في العاصمة قبل أيام قليلة من تنظيم استفتاء على تعديل الدستور.

اضافة اعلان

ودخل تبون يوم السبت الماضي في عزل ذاتي طوعي لمدة خمسة أيام بناء على نصيحة أطبائه بعد أن ثبتت إصابة العديد من مساعديه والمسؤولين الحكوميين بفيروس كورونا.


وقال مكتب تبون إنه في "حالة مستقرة" بوحدة متخصصة في مستشفى عسكري، وأنه مستمر في القيام بعمله.


ولم يحدد بيان الرئاسة الذي بثته وسائل إعلام رسمية جزائرية ما إذا كانت نتيجة اختبار تبون لفيروس كورونا إيجابية.

 

المصدر -  BBC  


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5f985ff94c59b726ae76e2ee

مصرع 3 أشخاص بحادث انفجار ناقلة نفط روسية

5f982b094c59b773c234ed60

أرمينيا تُقيل عدداً من كبار مسؤولي الامن

sssssssssssssssssssss

مجلس الأمن يدعو الى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

25791a03-199e-477c-b889-7c70c16ab886

الوكالة الذرية: إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض

66

تطورات جديدة في قضية أزمة سد النهضة

ترامب-1024x681

قراصنة يخترقون موقع ترامب الانتخابي ويوجهون رسالة هامة

أخبار متعلقة
135186-1582194739

الرئيس الجزائري يكشف طبيعة وضعه الصحي بعد دخوله للحجر

22

ظهور نتائج فحص كورونا جديد للرئيس الامريكي ترامب

image (1)

ترامب يعلن التوقف عن تناول أدوية كورونا

3f7b4c0b-6a9e-4453-ad14-907fd1734795

الاوقاف السورية تدعو لاداء صلاة الاستسقاء اليوم

1-1380799

بوتين يدعو أطراف النزاع في كاراباخ للاجتماع وانهاء الازمة

thumbs_b_c_f0c6fb4cab3b6c959012c36e9ea14a2d

مباحثات تونسية جزائرية لايجاد حل للقضية الليبية