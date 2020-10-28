تطورات الحالة الصحية للرئيس الجزائري

الوكيل الاخباري - نقل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى مستشفى عسكري في العاصمة قبل أيام قليلة من تنظيم استفتاء على تعديل الدستور.

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ودخل تبون يوم السبت الماضي في عزل ذاتي طوعي لمدة خمسة أيام بناء على نصيحة أطبائه بعد أن ثبتت إصابة العديد من مساعديه والمسؤولين الحكوميين بفيروس كورونا.



وقال مكتب تبون إنه في "حالة مستقرة" بوحدة متخصصة في مستشفى عسكري، وأنه مستمر في القيام بعمله.



ولم يحدد بيان الرئاسة الذي بثته وسائل إعلام رسمية جزائرية ما إذا كانت نتيجة اختبار تبون لفيروس كورونا إيجابية.

المصدر - BBC



