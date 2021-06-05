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السبت، 05-06-2021 04:23 م

تعرف على أكبر فضيحة لـ وسيم يوسف !

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الوكيل الاخباري - الكاتب في صحيفة "العرب" القطرية، أدهم شرقاوي، اتهم وسيم يوسف بالأدلة بسرقة مقالاته، وبثها بأسلوبه المعتاد في حلقاته على القنوات التلفزيونية ، وفق وسائل اعلام عربية .
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وقال شرقاوي في تغريدة عبر "تويتر": "أقومُ أنا والشيخ وسيم يوسف بإصدار برنامج مشترك ، أنا أكتب المقالات في الوطن القطرية، وهو يسرقها ويجعل منها حلقات".

وأضاف شرقاوي: "أحييك شيخ وسيم على قدرتك التمثيلية، تقول الكلمات كأنها خرجت من قلبك فعلا".

ونشر أدهم شرقاوي عدة أمثلة لمقالات كتبها في الصحيفة القطرية، وقام وسيم يوسف بسرقتها دون نسبها لشرقاوي، وسردها في برنامجه.

 




 

 


 

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