تعيين السنغالي باثيلي مبعوثا خاصا إلى ليبيا

الوكيل الإخباري- عين الأمين العام أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي السنغالي عبد الله باثيلي، مبعوثا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة .

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وأفاد بيان صدر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم السبت، بأن الأمين العام للأمم المتحدة عين السنغالي عبد الله باتيلي ممثلا خاصا له في ليبيا، ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل).



وشغل الوزير السنغالي السابق منصب ممثل الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، وعمل كذلك مستشارا خاصا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.

بترا