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هكذا رد العالم الهولندي على سؤال حول وقوع زلزال مدمر اليوم !

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الأربعاء، 22-02-2023 08:27 م

هكذا رد العالم الهولندي على سؤال حول وقوع زلزال مدمر اليوم !

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الوكيل الاخباري - يواصل العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، الذي أثار منذ نحو أسبوعين الكثير من الجدل حول حركة الزلازل، كشف المفاجآت وسط متابعة كبيرة من قبل الملايين حول العالم لتغريداته

ففي أحدث تغريداته حول الزلزال الكبير المحتمل وقوعه في مدينة إسطنبول التركية، قال اليوم الأربعاء، إن لا أحد يستطيع تـأكيد حدوث ذلك

وقال في تغريدة رداً على أحد متابعيه الذي سأله قائلاً "يقولون إنه سيكون هناك زلزال مدمر اليوم، هل هذا صحيح؟ ليأتي الرد من العالم المثير للجدل قائلاً "لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين إنه سيكون هناك زلزال كبير"

كما أضاف "لا تصدق الشائعات" .

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