السبت 28-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بورصة عمّان: 27,9 مليون دينار حجم التداول الأسبوعي

تقرير: اقتصاد الأردن ضمن أكثر اقتصاديات الشرق الاوسط تأثرا بالأزمة الأوكرانية

ارتفاع أسعار الذهب محلياً السبت

خبراء يكشفون سبب ارتفاع سعر الروبل

واقعة أليمة في مصر .. وفاة رضيعة وشقيقتها اثر انهيار منزل عليهما

فرز أصوات أعضاء مجلس نقابة المحامين اليوم

جدري القرود: على المصابين أن يتجنبوا الحيوانات الأليفة

34.9 ألف وسيطة نقل في الأردن خلال الربع الأول من 2022

وفيات السبت 28-5-2022

الخصاونة يشارك في الاجتماعات الأردنية الإماراتية المصرية في أبو ظبي اليوم

السبت، 28-05-2022 07:56 ص

تفاصيل إصابات جدري القرود المسجلة حول العالم بالأرقام

منظمة الصحة العالمية جديد


الوكيل الإخباري - سجلت حوالي 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود إصابات بالفيروس، مع وجود أكثر من 200 حالة ما بين مؤكدة أو مشتبه بها معظمها في أوروبا.

ويثير التفشي الانزعاج لأن جدري القرود، الذي ينتشر من خلال الاتصال الوثيق وتم اكتشافه لأول مرة في القردة، يظهر غالبا في غرب إفريقيا ووسطها، ونادرا ما ينتشر في أماكن أخرى.

اضافة اعلان


وفيما يلي قائمة بالدول التي سجلت حتى الآن حالات اشتباه أو إصابات مؤكدة:
آسيا والمحيط الهادي


- سجلت أستراليا في 20 مايو أول إصابة لمسافر كان قد عاد مؤخرا من بريطانيا، وتم أيضا تسجيل حالة اشتباه.


أوروبا
- أكدت النمسا أول إصابة في 22 مايو.
- اكتشفت بلجيكا حالتين يوم 20 مايو.
- رصدت جمهوية التشيك أول حالة بها في 24 مايو.
- سجلت الدنمارك ثاني إصابة في 24 مايو، بعد يوم من تسجيل الحالة الأولى.
- وثقت فنلندا أول إصابة في 27 مايو.


- زادت الحالات المؤكدة في فرنسا إلى خمس في 25 مايو.
- ألمانيا سجلت ثلاث إصابات أولها في 20 مايو.


- إيطاليا أكدت تسع حالات بحلول 26 مايو، وكانت أول إصابة في 19 مايو.
- أبلغت هولندا عن أول حالة في 20 مايو، وأكدت منذ ذلك الحين "بضع" إصابات أخرى، دون تحديد العدد الدقيق، وفق "رويترز".


- البرتغال أكدت 16 إصابة جديدة في 27 مايو، ليصل العدد الإجمالي إلى 74.
- أول إصابة سجلتها سلوفينيا في 24 مايو.


- ارتفع إجمالي الإصابات في إسبانيا إلى 84 حالة، بعدما أكدت 25 حالة جديدة في 26 مايو.


- أول إصابة سجلتها السويد في 19 مايو.


- أعلنت سويسرا أول إصابة مؤكدة بها في 21 مايو.
رصدت المملكة المتحدة 14 إصابة جديدة في إنجلترا في 24 مايو، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 70.


الشرق الأوسط


- سلطات الأراضي المحتلة أكدت أول إصابة لديها في 21 مايو.


- ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" أن الإمارات سجلت أول إصابة في 24 مايو.


الأميركيتان


أعلنت الأرجنتين عن أول حالة مشتبه بها في 23 مايو، وسجلت كندا 10 إصابات جديدة في 27 مايو، ليصل إجمالي الإصابات فيها إلى 25.


كذلك أكدت الولايات المتحدة تسع إصابات إضافية في سبع ولايات في 26 مايو، وارتفع الإجمالي بذلك إلى 11 منذ اكتشاف أول إصابة في 18 مايو.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Ij92KWhhkCTGAmGYQoe7MPvqkOMCx3w0VUYiAomW

جدري القرود: على المصابين أن يتجنبوا الحيوانات الأليفة

الصين علم

الصين : تشغيل أول مخزن لطاقة الهواء المضغوط

كورونا 55

الأرجنتين تعلن عن أول إصابة بجدري القرود

امريكا 3

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

5

عبدالله بن زايد: نرغب بتعزيز العلاقات مع تركيا

2

اليونان تتهم إيران بـ القرصنة بعد احتجاز ناقلتي نفط لها في الخليج

أخبار متعلقة
ألمانيا 3

عزل المصابين بجدري القرود 21 يوماً في ألمانيا

قرد2

رصد 15 إصابة مؤكدة بجدري القردة في كندا

لقاح ج

أميركا تفرج عن جزء من مخزون لقاح لـ جدري القرود

جدري3

المغرب يعلن عن حالات مشتبه إصابتها بـ"جدري القرود"

5202222214135946329799

الصحة العالمية: هناك إمكانية للسيطرة على انتقال جدري القرود بين الدول

مكة،-حرم-مكي (1)

مع اقتراب موسم الحج.. السعودية تصدر بيان حول مرض جدري القرود