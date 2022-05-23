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الإثنين، 23-05-2022 10:31 م

الصحة العالمية: هناك إمكانية للسيطرة على انتقال جدري القرود بين الدول

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الوكيل الاخباري - قالت المسؤولة عن الأمراض الناشئة بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، إنه من الممكن السيطرة على تفشي جدري القرود ووقف انتقال العدوى في الدول التي لم يتفش فيها المرض بعد.

وبحسب قناة يورو نيوز، أكد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وكالة الصحة الأوروبية)، اليوم الاثنين، إن خطر انتشار مرض جدري القرود النادر بين السكان على نطاق واسع منخفض للغاية، لكنه مرتفع لدى مجموعات معينة.

من جهتها قالت مديرة وكالة الصحة الأوروبية، أندريا أمون، إن "معظم الحالات المرضية الحالية ترافقت مع أعراض مرض خفيفة، لكن احتمالية انتشارها للعامة منخفضة للغاية، مشيرة إلى أن احتمال ارتفاع انتشار الفيروس عبر الاتصال الوثيق بين أشخاص من ذوي الشراكة الجنسية المتعددة.

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