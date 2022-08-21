تفاصيل حادث مروع لحافلة تقل 23 شخص في تركيا

الوكيل الاخباري - تعرَّضت حافلة تقلُّ 23 سعوديًّا، من بينهم 4 أطفال والسائق، لحادث مروري في تركيا، وتحديدًا في منطقة ريزي، ونتج عنه إصابة أربعة أشخاص بإصابات مختلفة، تتراوح بين المتوسطة والخطيرة؛ وتم إسعافهم ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

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وتفصيلاً، وقع الحادث بعد اصطدام حافلة تقلُّ 23 سعوديًّا بالحاجز الإسمنتي في منطقة ريزي بتركيا؛ فتعرَّض 4 أشخاص لإصابات متفرقة ما بين متوسطة وخطيرة؛ وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مركز طبي، ولا يزالون يتلقون العلاج تحت متابعة مكثفة من السفارة السعودية في تركيا والقنصلية في إسطنبول.



من جانبه، قال رئيس قرية أسمالي يرماك، رمضان يانيك، حيث وقع الحادث: "حسب ما ورده من معلومات فإن السائق أخذ استراحة عند مدخل قرية أسمالي، وعندما استكمل السير على الطريق، وبعد قطع مسافة 500 متر، استخدم الفرامل بشكل مفرط في منحدر، فانحرفت الحافلة، واصطدمت بالحاجز الإسمنتي على اليمين، وحدث الانقلاب. وتم إخراج 23 شخصًا، وأُصيب أربعة منهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".



وتتابع السفارة السعودية في تركيا والقنصلية في إسطنبول تفاصيل الحادث، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين السعوديين، للاطمئنان على سلامتهم.

العربية نت