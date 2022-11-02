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الأربعاء، 02-11-2022 07:07 ص

تمديد نظام حظر الطيران في جنوب ووسط روسيا إلى الأسبوع القادم

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الوكيل الإخباري - مددت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية نظام حظر الطيران وسط وجنوب روسيا حتى 9 نوفمبر الجاري.

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وجاء في بيان صدر عن الوكالة ونشر على موقعها الرسمي: "تم تمديد نظام القيود على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 11 نوفمبر 2022".


ويعني ذلك أنه ليس من الممكن التوجه جوا من وإلى المدن الروسية أنابا، وبيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وغيلينجيك، وكراسنودار، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف على نهر الدون، وسيمفروبول، ويليستا. 


وذكرت الوكالة أن سائر المطارات الروسية الأخرى لا تزال تعمل بنظام عادي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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