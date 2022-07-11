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الإثنين، 11-07-2022 09:58 م

توصيات بتوسيع الفئات للحصول على جرعة معززة من لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - أوصت الهيئات الصحية في الاتحاد الأوروبي بتوسيع الفئات المؤهلة للحصول على جرعة معززة ثانية من لقاح فيروس كورونا.اضافة اعلان


وقالت هيئة الـ (بي بي سي) البريطانية اليوم الاثنين، إن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والوكالة الأوروبية للأدوية، أوصيا بأهلية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض وأولئك الذين تخطوا الستين من العمر لتلقي الجرعة الثانية المعززة بحلول الخريف، تخوفا من الزيادة المتوقعة في الإصابات خلال فصلي الخريف والشتاء.

وكان المركز يوصي في السابق بمنح الأهلية لتلقي الجرعة الثانية المعززة لمن تخطوا الـ (80) من العمر.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع موجة جديدة من تفشي الإصابات بالفيروس، وتزايد أعداد الأشخاص الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات.

 




 

 


 

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