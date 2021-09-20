توقعات بسفر 2 مليون مصري إلى ليبيا

الوكيل الإخباري - قال رئيس شعبة إلحاق العمالة في مصر حمدي إمام، إن المشروعات الكبرى التي ستنفذها الشركات المصرية داخل ليبيا ستساهم في سفر عدد كبير من العمالة المصرية إلى الدولة المجاورة.

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وتوقع حمدي إمام أن يصل عدد العمالة المصرية إلى 2 مليون عامل في غضون عامين من الآن.



وذكر إمام أنه سيتم السماح بسفر العمالة المصرية إلى ليبيا بدءا من شهر أكتوبر المقبل.



ووقّع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مطلع الأسبوع الجاري محضر اجتماعات الدورة الـ11 للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك على هامش توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية بين مصر وليبيا.



وتسعى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبر اللجنة العليا المشتركة مع مصر، والتي تقام لأول مرة منذ 2009، إلى الاستفادة من مجهودات مصر في التنمية وإمكانية قيادة عمليات إعمار ليبيا، خاصة بعدما صرح سلامة الغويل وزير الشؤون الاقتصادية الليبي، باستحواذ مصر على 70% من عقود إعادة الإعمار.

روسيا اليوم