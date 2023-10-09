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الإثنين، 09-10-2023 10:27 ص

توقعات بفوز أحزاب المعارضة البولندية بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة

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الوكيل الإخباري - أظهرت نتائج استطلاع، أجراه معهد إيبريس لصالح صحيفة سوبر إكسبريس البولندية، أن أحزاب المعارضة البولندية المؤيدة للاتحاد الأوروبي ستفوز بأغلبية 234 مقعداً في الانتخابات البرلمانية المقبلة في 15 أكتوبر الجاري.

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وأظهر الاستطلاع الذي أجري يومي 6 و7 أكتوبر الجاري، فوز حزب القانون والعدالة الحاكم بنسبة 34.34%، أي 183 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 460 مقعداً، وفق وكالة بلومبرج للأنباء.


وارتفعت نسبة تأييد حزب الكونفدرالية اليميني المتطرف، الشريك الحكومي المحتمل لحزب القانون والعدالة، بواقع 1.86 نقطة مئوية لتصل إلى 10.51%، أي 42 مقعداً.


وتراجعت نسبة تأييد حزب الائتلاف المدني بنسبة 0.44 نقطة لتصل إلى 30%، في حين ارتفعت نسبة تأييد حزب الطريق الثالث بنسبة 1.95 نقطة لتصل إلى 11.76%، وتراجعت نسبة تأييد حزب اليسار الجديد بنسبة 1.49 نقطة لتصل إلى 8.23%. ويتوجه البولنديون إلى صناديق الاقتراع في 15 أكتوبر الجاري.

 

البيان

 




 

 


 

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