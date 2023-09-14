بينس يكشف عن النصائح التي قدمها له بايدن

الوكيل الإخباري - كشف المرشح الرئاسي الأمريكي، مايك بينس، أن الرئيس جو بايدن قدم له بعض النصائح حول كيفية التعامل مع وظيفة نائب الرئيس خلال الفترة الانتقالية بين إدارتي باراك أوباما ودونالد ترامب.



وقال بنس خلال حدث انتخابي: "لقد أعطاني (بايدن) بعض النصائح.. كان الأمر يتعلق بالبقاء على مقربة من الرئيس وبناء تلك العلاقة"، معتبرا أن "رغم كل الأخطاء التي ارتكبت في سنوات إدارة أوباما وبايدن، إلا أن علاقة العمل بينهما كانت جيدة".

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وأشار إلى أن العلاقة بينه وبين الرئيس السابق ترامب لم تنته بـ"الطريقة التي أردتها، لكنني فخور جدا بالعلاقة التي كانت تربطني بالرئيس ترامب خلال سنواتنا الأربع"، مشددا على أنه سيكون فخورا دائما من إنجازات إدارة ترامب.



وأظهر استطلاع وطني أجرته جامعة كوينيبياك، صدر أمس الأربعاء، أن بينس يحتل المركز الرابع في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، خلف الرئيس السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي.

RT