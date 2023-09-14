الخميس 14-09-2023
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يفتتح أعمال المؤتمر الطبي الثالث لجراحة القلب

وفاة عامل وافد وإصابة آخر بانهيار حفرة في الرمثا

عالم بيئي مصري: الأرض دخلت مرحلة الغليان

2570 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

الفيلم الأردني "إن شاء الله ولد" يحصل على جائزتين

مديرية المنافسة بوزارة الصناعة تتعامل مع 26 قضية منذ بداية العام

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

"الأغذية العالمي" يُقدم دراسة تبين تكلفة الأنظمة الغذائية المتبعة في الأردن

الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة ومعابر غزة بذريعة الأعياد اليهودية

التربية: التسرب المدرسي أخطر ما تواجهه العملية التعليمية

الخميس، 14-09-2023 10:53 ص

بينس يكشف عن النصائح التي قدمها له بايدن

6502b5b84c59b74d6e597df4


الوكيل الإخباري - كشف المرشح الرئاسي الأمريكي، مايك بينس، أن الرئيس جو بايدن قدم له بعض النصائح حول كيفية التعامل مع وظيفة نائب الرئيس خلال الفترة الانتقالية بين إدارتي باراك أوباما ودونالد ترامب.

وقال بنس خلال حدث انتخابي: "لقد أعطاني (بايدن) بعض النصائح.. كان الأمر يتعلق بالبقاء على مقربة من الرئيس وبناء تلك العلاقة"، معتبرا أن "رغم كل الأخطاء التي ارتكبت في سنوات إدارة أوباما وبايدن، إلا أن علاقة العمل بينهما كانت جيدة".

اضافة اعلان


وأشار إلى أن العلاقة بينه وبين الرئيس السابق ترامب لم تنته بـ"الطريقة التي أردتها، لكنني فخور جدا بالعلاقة التي كانت تربطني بالرئيس ترامب خلال سنواتنا الأربع"، مشددا على أنه سيكون فخورا دائما من إنجازات إدارة ترامب.


وأظهر استطلاع وطني أجرته جامعة كوينيبياك، صدر أمس الأربعاء، أن بينس يحتل المركز الرابع في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، خلف الرئيس السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20

عالم بيئي مصري: الأرض دخلت مرحلة الغليان

f0gj43ZM-SEI166840779

السعودية.. وزارة الدفاع تعلن إعدام اثنين من منتسبيها بتهمة الخيانة

6502b5b84c59b74d6e597df4

كوريا الجنوبية تعلن أنها لا تزود أوكرانيا بالأسلحة

6502a73a4c59b74de375e6e5

وفاة أول رئيس لجمهورية مولدوفا

196-103641-magnitude-earthquake-shakes-syria_700x400

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب الحسكة في سوريا

6502a3674c59b74de375e6d8

أنقرة: تقرير البرلمان الأوروبي حول تركيا سطحي وغير عادل

أخبار متعلقة
64f2c47d4236045b380a6aad

محامي ترامب يرفض اتهامه بالتدخل في الانتخابات

64e66ebb4c59b712b52cbbca

ترامب يسلم نفسه اليوم لسجن فولتن سيئ السمعة

64de7f554c59b72dec35365a

صدور حكم قضائي بحق امرأة أرسلت رسالة إلى ترامب

64de5f204c59b7306a7e98a7

الرئيس البيلاروسي يتوقع الرئيس القادم لروسيا

64db4795423604138f41a045

تبرئة رئيس وزراء ماليزيا السابق من أربع تهم فساد

64db6242423604371d3814fd

إيران.. دعاوى قضائية ضد الرئيس السابق روحاني