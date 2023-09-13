الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين خاصة في هذه المناطق

محكمة الاحتلال تؤجل جلسة الأسير أحمد مناصرة حتى الـ20 من أيلول الجاري

رئيس الوزراء يعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا

30 ألف مشرد على الأقل إثر كارثة السيول في درنة الليبية

موظفون حكوميون فاقدون لوظائفهم - اسماء

شاهد .. أمطار غزيرة في عجلون اليوم - فيديو

الأمن يُحذر السائقين من خطر الانزلاق أثناء القيادة

الصحة: تطعيم 95% من المستهدفين في أولى مراحل حملة التطعيم الوطنية

تطبيق السوار الإلكتروني بديلاً عن التوقيف لـ 13 حالة خلال آب الماضي

الضمان للأفراد والمؤسسات: سددوا ما عليكم من ديون للمؤسسة في أقرب وقت - فيديو

الأربعاء، 13-09-2023 01:17 م

هيلاري كلينتون تعود للبيت الأبيض

333855


الوكيل الإخباري - عادت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون إلى البيت الأبيض، أمس (الثلاثاء) لإلقاء كلمة في فعالية فنية، في أول ظهور علني لها بمقر الرئاسة الأميركية منذ خسارتها في الانتخابات الرئاسية في 2016 أمام دونالد ترامب.

وقالت السيدة الأولى جيل بايدن لهيلاري كلينتون في بداية فعالية للاحتفاء بالحائزين على جائزة الفنون العالمية من جمعية الفن اليابانية: «إنه لشرف لي أن أرحب بعودتك إلى البيت الأبيض»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت هيلاري كلينتون التي سبقت لها عضوية مجلس الشيوخ، وكانت السيدة الأولى للولايات المتحدة، وأول امرأة تترشح للرئاسة عن حزب سياسي أميركي كبير.

وقبل ذلك كانت وزيرة خارجية في عهد الرئيس باراك أوباما.

وهتف الجمهور وصفق لاستقبالها.

وقالت السيدة الأولى الحالية لها: «رائع. أنتِ محبوبة للغاية».

وشكرت هيلاري كلينتون جيل بايدن والرئيس جو بايدن الذي لم يكن حاضراً، على دعمهما للفنون.

اضافة اعلان

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
334136

كيم لبوتين: روسيا ستحقق «انتصاراً كبيراً» على أعدائها

ككك

وزيران يهددان بالانسحاب من حكومة نتنياهو

50c455f0-5172-11ee-8e81-417a338df8ea

30 ألف مشرد على الأقل إثر كارثة السيول في درنة الليبية

image - 2023-09-13T124148.920

الرئيس الكوري الجنوبي يعين وزيرا جديدا للدفاع

650179194c59b7211f3ce6e8 (1)

لافروف: روسيا لن تسمح بعد الآن بفرض عقوبات على كوريا الشمالية

60878720-31f4-11ee-8f52-fbf70e4bf742

باكستان.. تمديد فترة سجن عمران خان لأسبوعين

أخبار متعلقة
64eae7074c59b729dc7b5992

مرشحة جمهورية تقترح رفع سن التقاعد في أمريكا تجنبا للإفلاس

8f6f44f0-3b5f-11ee-97e0-f734ec3e709e

كفالة بقيمة 200 ألف دولار لترامب في قضية التدخل بانتخابات ولاية جورجيا

64de5f204c59b7306a7e98a7

الرئيس البيلاروسي يتوقع الرئيس القادم لروسيا

64db4795423604138f41a045

تبرئة رئيس وزراء ماليزيا السابق من أربع تهم فساد

64db6242423604371d3814fd

إيران.. دعاوى قضائية ضد الرئيس السابق روحاني

thumbs_b_c_b094a181893e082d93743e8de8119aac (1)

الأمم المتحدة تطالب بانتخابات نزيهة في الغابون