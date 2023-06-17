توقيع ميثاق ضد الجوع في تشيلي

الوكيل الاخباري- وقع برلمانيون من 64 دولة، بدعوة من الأمم المتحدة، في فالباريزو في تشيلي، الليلة الماضية، اتفاقية عالمية لمكافحة الجوع الذي يؤثر في 828 مليون شخص حول العالم.

اضافة اعلان



وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، جمعت هذه القمة البرلمانية العالمية الثانية لمكافحة الجوع وسوء التغذية، بمبادرة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، لمدة يومين في البرلمان التشيلي 150 مسؤولا منتخبا، إضافة إلى عشرات الشخصيات الأخرى التي حضرت عن بعد.



وفي نهاية الاجتماع، وقع المشاركون ميثاقا عالميا يهدف إلى تشجيع الدول الأعضاء، ولا سيما هيئاتها التشريعية، على مكافحة الجوع وسوء التغذية.

وينص الميثاق على تعزيز التحالفات البرلمانية الدولية وإنشاء تحالفات جديدة من أجل تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتطوير حلول.



وصرح نائب مدير الفاو ماريو لوبيتكين للصحافيين بأن "الأمر يتعلق بدخول مرحلة جديدة من التفاعل بين البرلمانات، يجب أن تتحمل البرلمانات مزيدا من المسؤوليات".



ووفقا للأمم المتحدة، عانى 828 مليون شخص من الجوع عام 2021 في جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها 46 مليونا مقارنة بعام 2020.



وتفاقم الوضع خصوصا بسبب النزاعات وتغير المناخ و فيروس كورونا.

وقالت النائب التشيلية كارولينا مارزان التي ترأس الجبهة البرلمانية لمكافحة الجوع في تشيلي "يموت 8500 طفل كل يوم في العالم بسبب سوء التغذية".

وبحسب الفاو فإن النساء أكثر عرضة للخطر من الرجال.



ومن المقرر تنظيم قمة ثالثة في إفريقيا عام 2026 لتقييم آثار الترتيبات المتخذة في تشيلي.

بترا