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الجمعة، 07-04-2023 05:16 م

تونس: إحباط 501 عملية هجرة غير شرعية وإنقاذ أكثر من 1400 شخص

تونس


الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات في تونس عن إحباط 501 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 14406 أشخاص، بينهم 13138 من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيين، وذلك خلال الفترة الممتدة بين الأول من شهر كانون الثاني و31 آذار الماضي.

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وجاء في بيان الإدارة العامة للحرس/ الدرك التابع لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن وحداتها بإقليمي الجنوب الشرقي والساحل؛ تمكنت من إحباط 388 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 13259 مجتازا (12804 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء ، 455 تونسي)، كما ضبطت أيضا 63 شخصا إثر تورطهم في التوسط والتنظيم لعمليات الهجرة غير النظامية.

 

بترا


 




 

 


 

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