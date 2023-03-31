تونس تعتمد إجراءات لترشيد استهلاك المياه بسبب الجفاف

الوكيل الإخباري- اعتمدت وزارة الزراعة والموارد المائية التونسية اليوم، العديد من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه.

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وتمثلت تلك الإجراءات بترشيد استعمال مياه الشرب عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات.



وجاء في بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية، أنه تقرر اعتماد نظام الحصص للتزويد بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة كافة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 آذار 2023 إلى نهاية أيلول 2023.



وتأتي هذه الإجراءات بسبب موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ سنوات وفي ظلّ النقص الكبير في الموارد المائية بالسدود.